泥酔状態で飲酒運転をし、車が蔚山（ウルサン）警察庁のフェンスを突き破って４メートル下の駐車場に転落するという事故が発生した。１６日の蔚山警察庁によると、飲酒運転をした５０代の男Ａを道路交通法違反の疑いで立件した。Ａは前日の１５日午後１０時３２分ごろ、飲酒状態で自分の（ＳＵＶ）を運転し、右側にあった街路樹とフェンスに突っ込んで４メートルほど下の警察庁の駐車場に転落した。車両は転覆したが、Ａに大きなけ