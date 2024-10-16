パリオリンピック柔道女子・金メダリストの角田夏実さんが、警視庁の一日署長をつとめ、特殊詐欺被害の防止を訴えました。パリ五輪柔道女子48キロ級・金メダル角田夏実さん「ちょっとでも特殊詐欺があるということを普段から耳に入れていることで、ふとしたときに『あれ、これおかしいな』と気づけると思うので、しっかり発信していきたいなと思います」女子柔道48キロ級の金メダリストの角田夏実さんは16日、警視庁・愛宕署の一