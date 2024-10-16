意思疎通や組織の連携など、統合後の方がいろいろな課題が出てくる。それらを乗り越えながらの半期であった。月を追うごとに不慣れな部分もこなれてきて、数字そのものも上向いてきた。今のこの流れを加速させたい。（大阪で開催の決算会見で）