アルゼンチン―ボリビア前半、先制ゴールを決め喜ぶアルゼンチンのメッシ＝ブエノスアイレス（ロイター＝共同）サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）南米予選は15日、各地で行われ、首位アルゼンチンはボリビアに6―0で快勝し、勝ち点を22に伸ばした。前半に先制点を挙げたメッシが終盤にも2得点し、ハットトリックを達成した。コロンビアはチリに4―0で大勝し、同19で2位をキープ。ブラジルはペルーを4―0で下し、同16で4位