平手友梨奈の新曲「bleeding love」が、本日配信スタート。あわせて、本日21時にMVがプレミア公開される。 （関連：【映像あり】平手友梨奈、移籍後初の新曲「bleeding love」MV） 同曲は、マネジメントをクラウドナインに移籍後、初めてのリリースとなる楽曲。リリースに合わせて、LINE MUSICでのキャンペーンもスタート。詳しくは公式HPやSNSにて公開されている。 （文＝リアルサウンド編