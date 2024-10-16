犬のトリマーが愛犬をハロウィーン仕様のガイコツ犬に変身させ、ＳＮＳで話題になっている。米カリフォルニア州サンディエゴ在住のガブリエル・フェイトーサさんは、トリマー界では有名人だ。大胆かつ繊細なトリミングで人気を集め、年間約６０００頭の犬をグルーミングしており、１頭あたり最高１２００ドル（約１８万円）という高額を請求している。今回、３歳のスタンダードプードルの毛にカットを施し、染めることでガイ