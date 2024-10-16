瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48の1期生・石田千穂が、13日(日) 14日(月祝)2日間にわたり、東京・Club Mixaで「STU48 石田千穂ソロコンサート #ちほコン」を開催した。【写真】自身のグループ曲ほか、王道アイドル衣装でアイドルソングメドレーを歌うステージ写真ほか【13点】有観客でのソロコンサートは、2020年1月にTOKYO DOME CITY HALLで開催した『石田千穂ソロコンサート〜いえっ！に帰るまでがちほコンです