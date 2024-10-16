群馬県で3人が死亡した飲酒運転事故で、前橋地裁は運転手についてより刑の重い危険運転致死傷罪への訴因変更を認めました。遺族は「3人の無念を晴らしたい」と話しています。【映像】鈴木被告のドライブレコーダーから見た事故の瞬間5月、群馬県伊勢崎市で鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックが乗用車と正面衝突し、塚越湊斗くん（当時2歳）、父親の寛人さん（当時26歳）、祖父の正宏さん（当時53歳）が亡くなりました。「こ