インド南部チェンナイ近郊にあるサムスン電子（本社・韓国）の工場で、賃上げなどを求めた大規模なストライキが起きた。1カ月余りにわたった抗議行動は15日に収束したものの、一時900人以上が当局に拘束されるなど混乱が続き、製造業振興を目指すモディ政権の外資誘致策に水を差した形だ。インド南部チェンナイ近郊で2024年9月24日、ストライキでスローガンを叫ぶサムスン電子の労働者たち=APインド紙タイムズ・オブ・インディ