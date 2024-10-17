Photo: 孤独のテック 2024年10月17日（木）0:00〜18日（金）23:59までAmazonプライム感謝祭 先行セール、2024年10月19日（土）0:00〜20日（日）23:59までAmazonプライム感謝祭が開催中。何を買おうかな〜とおもっているあなたに、ギズモード編集部メンバーの「最近のお買い物事情」をまとめたLinktree（リンクツリー）から、一部抜粋してお届け。お買い物リサーチの参考になれば幸いです。後