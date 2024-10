■「New Visuals for the 1st Anniversary」というひと言を添えて3人ショットを公開 【写真】Number_iの結成1周年を記念した新ビジュアル 10月15日で結成1周年を迎えたNumber_iが、グループ公式Instagramで新たなビジュアルを公開した。 新ビジュアルは「New Visuals for the 1st Anniversary」というひと言を添えて公開。 レザーのジャケット&パンツでオールブラックコーデの平野紫耀は立ちポӦ