¼þÅì¤ÏWBC¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ­¤Ç¹×¸¥¤·¤¿(C)Getty Images¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï16Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤òÀï¤¦¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÏ¢¾¡¤ÇÆÍÇË¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅ¸Ë¾¡Û°µÅÝÅªÅê¼êÎÏ¤Îµð¿ÍvsÂÇ·â¤ÎDeNA¡Ø¥¨¡¼¥¹Åì¤ÎÎ¥Ã¦¤¬ÄË¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÙÆüËÜ¥Ï¥àÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ï¡Ø½éÀï¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Î¾¡Íø¡Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸°¤Ï¼þÅì¤ÎÂ­!!¡Ú¥×¥í