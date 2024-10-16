ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓが大幅続伸している。１５日の取引終了後に発表した２５年８月期連結業績予想で、売上高１８６億円（前期比３０．２％増）、営業利益６億２０００万円（同３０．６％増）、純利益２億９８００万円（同５８．１％増）と大幅増収増益を見込むことが好感されている。 幹部人材の採用を継続することに加え、これまでに採用した営業人材の育成を加速し、営業力の底上げを行うことで１社あたりの参画エ