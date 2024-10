「Five Spring Resort The SHIRAHAMA」にて恋人や家族と特別な日を過ごすことができる「アニバーサリープラン」を開始。 Five Spring Resort The SHIRAHAMA「アニバーサリープラン」 「Five Spring Resort The SHIRAHAMA」にて恋人や家族と特別な日を過ごすことができる「アニバーサリープラン」を開始しました。 ホテル公式サイト( https://fivehotel-shirahama.com )から予約可能な限定プランで、予約者に