Shivangi LahiriLewis Jackson［シドニー１６日ロイター］ - 豪石油・ガス大手ウッドサイドは１６日、７─９月の生産量が記録的な高水準になったと発表、通年の生産予測を小幅に上方修正した。セネガルのサンゴマールでの増産や季節要因による国内のガス需要増加が背景。通年の生産量予測は従来の１億８５００万─１億９５００万石油換算バレルから１億８９００万─１億９５００万石油換算バレルに修正した。メグ・オニ