春の京都新聞杯で2着だったウエストナウ(牡3、栗東・佐々木晶三厩舎)が、菊花賞(3歳牡牝・GI・芝3000m)で史上最少タイとなるキャリア4戦目での制覇を目指す。 ウエストナウは父キズナ、母ファヴォーラ、母の父Frankelの血統。伯父のゴールドファン(Gold-Fun)は香港のG1を2勝、13年と14年の香港マイル、15年の香港スプリントで2着だった。 ここまで3戦1勝。3月阪神の未勝利(芝1800m)で既走馬相手にデビュӦ