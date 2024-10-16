中国・寧波舟山港２０３５年マスタープラン承認、貨物取扱量は１８億トンに空から見た寧波舟山港の穿山港区。（パノラマ写真、ドローンから、寧波＝新華社記者/翁忻暘）【新華社北京10月16日】中国交通運輸部、浙江省政府はこのほど、「寧波舟山港マスタープラン（2035年）」を共同で承認した。プランの改訂は21年9月からスタートし、3年での承認となった。これは同省の世界トップレベル港湾建設が重要な計画支援を受けたことを
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