総選挙 10月27日（日）に投開票 10月15日に公示された「第50回衆議院選挙」で、東海三県（愛知・岐阜・三重）の25小選挙区に計87人が立候補しました。 【候補者一覧】衆院選2024 愛知・岐阜・三重の小選挙区 愛知・岐阜・三重の候補者情報を 画像でお伝えします。 ＜愛知の小選挙区＞愛知1区：名古屋市（東区・北区・西区・中区）愛知2区：名古屋市（千種区・守山区・名東区）愛知3区：名古屋市（昭和区・緑区・天白区）愛知4