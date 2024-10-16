LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」が、米ビルボードに6週連続でチャートインした。10月15日（以下、現地時間）、音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート（10月19日付）によると、LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」がアメリカ内のCD売上枚数を集計した「Top Album Sales」と「Top Current Album Sales」でそれぞれ17位、16位にチャートインし、「World Albums」では4位になった。また、タイトル曲「CRAZY」は