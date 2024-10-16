マツコ・デラックスと＆有吉弘行が愛した“笹塚の味”。レシピ門外不出のドレッシングとはどんなものだろうかーー？【映像】マツコ＆有吉が愛した笹塚の絶品料理10月11日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』（テレビ朝日）では、マツコと有吉が愛した街で、首都圏の賃貸物件で“住みたい街”急上昇ランキング1位の「笹塚」を調査。リポーターはかつて隣町・幡ヶ谷に住んでいたロバート・秋山竜次が務めた。『