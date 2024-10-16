パリパラリンピックの陸上競技に出場した大分県大分市出身の十川裕次選手が15日、母校の駅伝部を訪れ、後輩にエールを送りました。 大分東明高校駅伝部のもとを訪れた十川裕次選手 大分東明高校駅伝部のもとを訪れたのはOBの十川裕次選手です。 9月、パリパラリンピックの陸上1500メートル知的障害のクラスに出場し、6位入賞を果たしました。 大分東明高校駅伝部のもとを訪れた十川裕次