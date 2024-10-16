乃が美は、2024年10月23日(水)より、イタリア・シチリア島の太陽をたっぷり浴びて育った「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売します。 乃が美「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」 ＜商品情報＞■商品名：シチリア島ヘーゼルナッツジャム■販売価格：1本1,100円(税込)■販売期間：2024年10月23日(水)〜※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となり