2024年10月15日から17日にかけてカリフォルニア州サンノゼで行われているOpen Compute Project Global Summit 2024において、MetaがAI向けのオープンなハードウェアについての自社のイノベーションを発表するとともに今後のビジョンについても語りました。Meta’s open AI hardware vision - Engineering at Metahttps://engineering.fb.com/2024/10/15/data-infrastructure/metas-open-ai-hardware-vision/AI向けのハードウェアの