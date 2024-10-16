第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１９日、立川市などで行われる。前回１００回大会の予選会では１３枠だった本大会の出場枠が、今年は１０枠と例年通りに戻り、出場する４３チームの激戦が予想される。前回本大会は１２位国士舘大は今年１月の本大会は総合１２位で、惜しくもシード権を逃した。チームは本大会９位の目標を掲げ、西田大智駅伝主将（４年）は「まず