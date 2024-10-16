警視庁障害者支援施設の送迎バス内で利用者の女性に性的暴行を加えたとして、警視庁小金井署は16日、不同意性交の疑いで、東京都小金井市貫井北町、施設の非常勤職員本橋進容疑者（71）を逮捕した。署によると、バスの運転手を務めており、当時は他の利用者を送った後で2人きりだったという。逮捕容疑は7月19日午後4時半〜50分ごろ、小金井市内に止まったバス内で20代女性に性的暴行を加えた疑い。「わいせつなことは一切して