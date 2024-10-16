ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は機能的で長く使いたくなる、「ムーミン」デザインの「genten レザー長財布」を紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」genten レザー長財布 価格：各32,800円(税込)サイズ：約20.5×10×2.5cm重さ：約240g素材：牛革仕様：開閉 ファスナー、札入れ2