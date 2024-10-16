菊地亜美（34）が、第2子妊娠発表から一夜明けた16日、都内で行われた味の素株式会社「クノール贅沢野菜・ヌーヴォー」2024解禁式に出席した。席上で「今、5カ月で…来年3月に出産予定なんですけど」と妊娠5カ月だと公表した。菊地は、16日から通販限定販売の「クノール贅沢野菜北海道スイートコーン今夏採れたてヌーヴォーコーン」を実際に作って、試飲。どういう時に飲みたいかと聞かれ「家族みんなでプチお祝いしたい時