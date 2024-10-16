新DCユニバースの映画第1弾『スーパーマン（原題）』に、スーパーマン／クラーク・ケントの愛犬であり親友のクリプトが登場することがわかった。監督・脚本のジェームズ・ガンが、Instagramにてファーストルックとともに発表した。 クリプト／クリプト・ザ・スーパードッグは、1955年にコミックに初登場し、数々のアニメーション作品にも登場してファンの間で