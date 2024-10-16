新華社シンクタンク、「一帯一路」共同建設に関する報告書を発表15日、報告書を読むフォーラム出席者。（西安＝新華社記者/邵瑞）【新華社西安10月16日】中国新華社国家ハイエンドシンクタンクは15日、陝西省西安市で開かれた「一帯一路」国際シンクタンク協力フォーラムおよび第2回シルクロード（西安）国際コミュニケーション大会で、「8項目の行動で『一帯一路』共同建設の新たな10年に向け良好なスタートを切る」と題した報