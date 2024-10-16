アメリカ共和党の大統領候補であるドナルド・トランプ前大統領が10月15日（現地時間）、自身が大統領であれば韓国が在韓米軍駐留費用（防衛費分担金）として年間100億ドル（約1兆4900億円）を支払うだろうと述べた。【写真】韓国がトランプ大統領に出した「反日食材」とは？トランプ前大統領が提示した年間100億ドルは、韓国が2026年に支払う予定の9倍近い金額だ。トランプ前大統領はこの日、シカゴでブルームバー