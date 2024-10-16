「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）2位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）3位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR017（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR048（コムテック）6位ドライブレコーダーHDR002（コムテック）