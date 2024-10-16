2024年10月15日、韓国・国民日報は「『韓国半導体、東芝・やンテルのようになりかねない』元閣僚らが苦言」と題した記事を掲載した。記事によると、韓国経済人協会は14日、韓国半導体産業が直面する危機を確認する特別座談会を開き、ソウル大学材料工学部の黄哲盛（ファン・チョルソン）碩座教授、李允鎬（イ・ユンホ）元知識経済部長官、李宗昊（イ・ジョンホ）元科学技術情報通信部長官、成允模（ソン・ユンモ）、李昌洋（イ・チ