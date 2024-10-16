Hiroko Hamada［東京１６日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比８１７円０９銭安の３万９０９３円４６銭と、反落した。オランダの半導体製造装置メーカーＡＳＭＬの決算を受けて米半導体株が下落した流れを引き継いで、東京市場でも半導体関連株が大幅安となった。一方、決算を手掛かりにした個別物色もみられた。日経平均は前営業日比５４７円安と軟調にスタート。寄り付き後も下げ幅を広げ、前場序