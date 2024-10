鍼治療は身体の特定部位を刺激するために専用の鍼(はり)を刺す治療法であり、日本を含む東アジア諸国で盛んに行われています。「実際の鍼治療を行うグループ」と「偽の鍼治療を行うグループ」を比較した新たな研究では、本当に坐骨神経痛の改善に鍼治療が役立つことが確認されました。Acupuncture vs Sham Acupuncture for Chronic Sciatica From Herniated Disk: A Randomized Clinical Trial | Complementary and Alternative Me