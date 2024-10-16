16日の東京株式市場は、前日のニューヨーク市場の主要な株価指数がそろって下落したことを受け、半導体関連銘柄などを中心に売りが先行しました。また、前日の日本市場の加熱した動きも警戒され、日経平均株価は800円を超えて値下がりし、午前の取引を終えました。16日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、15日に比べ、817円09円銭安い、3万9093円46円銭、TOPIX（東証株価指数）は、2693.40でした。