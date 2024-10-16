謙虚に努力を続けたモイセエフは、驕らない人間性も魅力だ写真：尾関雄一朗■「尋常じゃない」練習熱心さ意欲的に練習に励み、充実した高校3年間を過ごした。強打者への階段をのぼった豊川のモイセエフ・ニキータは、東海地方最注目の高校生としてドラフト会議を迎える。プロ12球団から調査書が届いている。【関連記事】プロ注目の“打率6割の怪童”モイセエフ・ニキータは何が凄いのか？【高校野球】「ものすごく成長できた3