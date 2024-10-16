群馬県でトラックに衝突され、車の家族3人が死亡した事故で、前橋地裁は、被告に問う罪を法定刑がより重い、危険運転致死傷に変更することを認めました。この事故は2024年5月、伊勢崎市で飲酒運転のトラックに衝突され、乗用車の塚越湊斗ちゃん（当時2）と父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）が死亡したものです。前橋地裁は、トラックを運転していた鈴木吾郎被告（70）に問う罪について、過失運転致死傷より法定