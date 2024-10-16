10月11日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックス＆有吉弘行が視聴者から寄せられた「宿だけ決めてそれ以外は“ノープランの旅行”ってあり？なし？」といったテーマでトークを繰り広げた。【映像】マツコ、旅行は“ノープラン派”なワケ「予定なんて絶対決めちゃだめ」旅行は“ノープラン派”だというマツコ＆有吉。有吉が「性格上、計画を立てるとそれ通りに動かなきゃいけないっていう強迫観