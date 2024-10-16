【「ダンダダン」第3話「ババアとババアが激突じゃんか」】 放送開始日：10月17日0時26分～ 放送局：MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠 最速配信：各配信サイトにて毎週金曜1時～順次配信開始 アニメ「ダンダダン」第3話「ババアとババアが激突じゃんか」の先行カットとあらすじが公開された。第3話