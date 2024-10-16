1st Album「解放」に込めた思いを語る青山なぎさ TVアニメ「ラブライブ！スーパースター!!」の葉月恋役や「めざましテレビ」のイマドキガールなど、様々なジャンルで活躍している声優の青山なぎさが、10月16日に1st Album「解放」をリリースする。配信シングル「解放」「キミと」を含む全10曲が収録された本作は、全曲で青山が作詞を担当しており、本人のこだわりが詰まった作品だ。青山なぎさの今が詰まったアルバムについて