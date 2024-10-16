[モスクワ １５日 ロイター] - ロシア検察庁は、英石油大手シェルを相手取り１０億ユーロ（１０億９０００万ドル）以上の損害賠償を請求している。国営ロシア通信（ＲＩＡ）が１５日、モスクワ仲裁裁判所の情報をもとに報じた。同裁判所のウェブサイトによると、検察庁は今月初め、シェルの子会社８社を相手取り提訴。２０２２年のロシアのウクライナ侵攻を受け、同社がロシア事業から撤退し損害を被ったと訴えた。シェルは、
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