Appleが第7世代となる新型iPad miniを2024年10月16日に発表しました。搭載チップはiPhone 15 Pro/Pro Maxに搭載されているA17 Proで、Apple独自のAIシステム「Apple Intelligence」をサポート予定。価格は税込7万8800円からで、2024年10月25日(金)にリリースされます。iPad mini - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/ipad-mini/Apple、Apple Intelligenceのために設計されたパワフルな新しいiPad miniを発表 - Apple (日本)ht