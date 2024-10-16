日本の景気が低迷しているなか物価の高騰が止まらない。政府はこの状況を受けて、10月から最低賃金の引上げや、教育無償化を行うなどの政策に踏み出したものの、物価の上昇率は“少しの引上げ”だけでは到底追いつかないほどだ。総務省『消費者物価指数』の30年間の日本の消費者物価指数の推移をみると、2019年より徐々に上昇をはじめているものの、過去10年間では約1％の上昇率で、日銀が打ち出した前年比2％には到底遠い。巷の反