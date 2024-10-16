ジェイク・E・リーさん（JoeGorelickforJoeGorelickDesign，LTD提供・AP＝共同）【ロサンゼルス共同】英人気ミュージシャン、オジー・オズボーンさんのバンドで1980年代にギタリストとして活躍したジェイク・E・リーさん（67）が15日未明、米西部ネバダ州ラスベガスの路上で複数回銃撃を受けた。リーさんは集中治療室（ICU）に運ばれたが意識はあり、経過は良好だという。米メディアが報じた。リーさんは当時、犬の