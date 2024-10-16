午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６８、値下がり銘柄数は９１４、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に不動産、建設など。値下がりで目立つのは精密機器、電気機器、機械、化学、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS