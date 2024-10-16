Image: X 発売もそう遠くないってこと…だよね？来年春ごろの発売がウワサされている新型iPhone SEは、iPhone 14またはiPhone 16ベースになると囁かれていますが、どちらにせよ本体サイズは大きくなり、Touch IDとはお別れを告げることになる説が濃厚です。iPhone SE（第4世代）が一体どんな姿に生まれ変わるのかはまだ謎に包まれていますが、もしかすると本物かもしれない新型iPhone SEの保