Wanna One出身の俳優オン・ソンウが本日（10月16日）兵役を終えてファンのもとへ帰ってくる。【写真】「えっ、そんな理由で？」兵役を免除された韓国スター20人10月16日、オン・ソンウは軍服務を終えて満期除隊する。2023年4月、陸軍訓練所に入所したオン・ソンウは、その後、陸軍第6歩兵師団の軍楽隊で木管演奏兵として服務した。（写真＝Fantagio）オン・ソンウ本日15時には、ライブ配信を通じてファンと交流する予定だ。また、