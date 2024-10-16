ＤＤグループが大幅高で３連騰。１５日の取引終了後、２５年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高の見通しを３億１０００万円増額して３８７億８０００万円（前期比４．６％増）、最終利益の見通しを１億６０００万円増額して２６億４０００万円（同２２．７％減）に引き上げており、業況を好感した買いが入ったようだ。飲食・アミューズメン