■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (3760) ケイブ 東証スタンダード (5885) ジーデップ 東証スタンダード (2726) パルＨＤ 東証プライム (9247) ＴＲＥＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (205A) ロゴスＨＤ