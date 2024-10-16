太もものサイズ感は下半身全体の見た目印象を決定づけます。だからこそ、ほっそりとした見た目印象にブラッシュアップしていきたいところ。そこで習慣に採り入れたいのが、太もも内側の「内転筋」、太もも外側の「外転筋」を一気に鍛えることができるピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト・ピラティス】です。ダブルレッグリフト・ピラティス（１）床に対して垂直に骨盤を立てて横向きに寝る▲骨盤が前に倒れないよう